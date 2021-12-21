У підозрі ГБР Порошенка переплутали із Зеленським

У тексті нової підозри ГБР п'ятому президентові України помітили неточності – Петра Порошенка переплутали з чинним президентом держави Володимиром Зеленським. Про це, посилаючись на журналіста Євгена Куксіна, пише Мария Дмитренко, Сьогодні.

Так, у одному з епізодів документа вказано дату 3 листопада 2021 року. А президентом у цей час, як відомо, був Володимир Зеленський. Очевидно, малося на увазі 3 листопада 2014 року.

"Петро Олексійовичу, повертайтеся", - написав Куксін.

Фото: Євген Куксін