В Україні подорожчають нові автомобілі Kia

В Україні з 25 грудня 2021 подорожчають практично всі нові автомобілі компанії Kia. Про це свідчать дані сайту українського представництва цього південнокорейського автогіганта, повідомляє Today.ua.

Підвищення цін торкнеться найпопулярнішого на даний момент в Україні нового автомобіля – кросовера Kia Sportage.

Так, якщо зараз Sportage у базовій комплектації з 1,6 л бензиновим двигуном, який працює разом із 6-ступінчастою коробкою передач, коштує 533 878 гривень, то після 24 грудня 2021 року його ціна становитиме 549 308 гривень. Вартість збільшиться у всіх комплектацій.

Подорожчають і всі комплектації седана Kia Rio. Наприклад, якщо зараз у комплектації Business з 1,6 л мотором та з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач він коштує 468 291 гривню, то після 24 грудня за нього потрібно буде заплатити 495 936 гривень.

Kia Rio X теж не уникне підвищення цін. Так, якщо зараз у комплектації Комфорт з 1,6 л мотором та з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач він коштує 478 962 гривні, то після 24 грудня за нього потрібно буде заплатити 506 637 гривень.

Після 24 грудня Kia Picanto у комплектація Комфорт з 1,0 л бензиновим двигуном та з 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштуватиме 401 180 гривень. Наразі такий автомобіль можна купити за 385 750 гривень.

Потрібно зазначити, що подорожчають після 24 грудня, у тому числі моделі 2021 року випуску.