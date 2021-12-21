"Воюємо самі з собою": Ходаковський визнав, що терористи борються із жителями Донбасу

Засновник збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський визнав, що йому та його бійцям доводиться воювати не стільки з "бандерівцями" із західних областей України, скільки з жителями Донбасу, повідомляє Ділова столиця.

Уривок із зізнанням Ходаковського опублікував журналіст і блогер Денис Казанський.