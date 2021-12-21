"Воюємо самі з собою": Ходаковський визнав, що терористи борються із жителями Донбасу
Засновник збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський визнав, що йому та його бійцям доводиться воювати не стільки з "бандерівцями" із західних областей України, скільки з жителями Донбасу, повідомляє Ділова столиця.
Уривок із зізнанням Ходаковського опублікував журналіст і блогер Денис Казанський.
"2014 рік був страшний фактом усвідомлення того, що ми воюємо самі з собою. Коли ми брали полонених — це були полонені не з Ужгородської (насправді Закарпатської, — ред.) та Чернівецької областей. А з Павлоградського району Дніпропетровської області. Наші найближчі сусіди", — заявив Ходаковський.