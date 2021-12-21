Зірці ПСЖ подарували величезний торт на день народження

Зірковому форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе подарували величезний торт на день народження, повідомляє Новий час.

Напередодні футболістові виповнилося 23 роки. Одноклубник Кіліана Серхіо Рамос опублікував у сторіс Instagram короткий ролик, як іменинник відзначав урочистість.

На відео видно, що Мбаппе на честь дня народження отримав величезний торт.

Цього сезону Мбаппе зіграв за ПСЖ 24 матчі, забив 15 м'ячів і зробив 15 результативних передач. Його контракт із парижанами розрахований до кінця поточного сезону.

Наступного літа Кіліан, якщо не підпише нову угоду з ПСЖ, зможе перейти до іншого клубу у статусі вільного агента.