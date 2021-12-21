Саакашвілі у день народження опублікував заяву про "продовження боротьби"

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому у вівторок виповнюється 54 роки, через соціальні мережі закликав своїх прихильників активізувати боротьбу проти чинної влади та не припиняти її до переможного кінця, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для мене все ясно - або смерть або свобода. Вихід лише один - невпинна боротьба та вуличні протести, боротьба навколо і всередині державних органів, що обов'язково принесе результат. Лише такі дії змусять їх (чинну владу Грузії - ред.) розпочати діалог із нами та призначити справжні вибори" , - написав Саакашвілі у соцмережах.

Прихильники Саакашвілі у вівторок увечері мають намір провести мітинг на проспекті Руставелі з вимогою звільнення з ув'язнення свого лідера. До Тбілісі для участі в мітингу вже вирушили опозиціонери з регіонів.

Пізно вночі приблизно два десятки найвідданіших прихильників привітали Саакашвілі з днем народження біля військового шпиталю в Горі й під вигуки "Міша! Міша!" запустили в небо паперові кулі із запаленими свічками. Саакашвілі їх почув і через ґрати вікна своєї палати також закликав їх до боротьби.