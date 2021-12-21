Погодний апокаліпсис: Туреччина страждає від снігопадів та злив одночасно

Туреччина потерпає від негоди. Частину країни засипає снігом, а іншу - заливає дощами, повідомляє УНІАН.

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Як повідомляється, повінь накрила південь країни. Під воду пішло відразу кілька населених пунктів. Дороги перетворилися на рясні річки, що змивають все на своєму шляху. В результаті стихії обвалилися два мости.

Тим часом на сході Туреччини не припиняються потужні снігопади. Найбільше постраждала провінція Муш. Як повідомляється, там понад 60 населених пунктів виявилися відрізаними від світу. На дорогах через хуртовину застрягли десятки машин.

Снігопади в Туреччині

Морозна погода призвела до збоїв у роботі громадського транспорту, перебоїв в енергопостачанні населених пунктів. Десятки доріг залишаються закритими, а в навчальних закладах ряду селищ оголошені одноденні канікули.

Синоптики кажуть, що снігопади продовжаться як мінімум до кінця тижня.