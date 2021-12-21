Порошенко назвав терміни свого повернення до України

Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому заявив, що має намір повернутися до України у першій половині січня.

Відео екс-президент виклав на своїй сторінці у Facebook﻿.

У ньому він розповів, що зараз зі своєю командою перебуває у Варшаві, де вони з польськими та іншими європейськими політиками обговорюють створення "коаліції країн для підтримки України та опору Росії" .

"Численні зустрічі" з політиками Порошенка продовжаться, за його словами, ще завтра.

Також екс-президент розповів про те, що йому передають "вітання" з Офісу президента про те, що "вони поставляться із розумінням" , якщо той залишиться в Європі й не повернеться до України.

Політик запевнив, що цьому не бувати, і що він повернеться до країни обов'язково, але "за своїм графіком" , а не за графіком "сценариста" Зеленського.

"Я не надам їм такого подарунку, і повернуся до України в першій половині січня", - сказав Порошенко.

Крім того, він додав, що українські політики зараз мають думати про свою країну, а не про свої рейтинги.