Порошенко назвав терміни свого повернення до України
Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому заявив, що має намір повернутися до України у першій половині січня.
Відео екс-президент виклав на своїй сторінці у Facebook.
У ньому він розповів, що зараз зі своєю командою перебуває у Варшаві, де вони з польськими та іншими європейськими політиками обговорюють створення
"коаліції країн для підтримки України та опору Росії".
"Численні зустрічі" з політиками Порошенка продовжаться, за його словами, ще завтра.
Також екс-президент розповів про те, що йому передають
"вітання" з Офісу президента про те, що
"вони поставляться із розумінням", якщо той залишиться в Європі й не повернеться до України.
Політик запевнив, що цьому не бувати, і що він повернеться до країни обов'язково, але
"за своїм графіком", а не за графіком
"сценариста" Зеленського.
"Я не надам їм такого подарунку, і повернуся до України в першій половині січня", - сказав Порошенко.
Крім того, він додав, що українські політики зараз мають думати про свою країну, а не про свої рейтинги.