У "Слузі народу" назвали головні закони наступного року

Законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації буде зареєстровано на початку сьомої сесії парламенту, прогнозує перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного року парламент має розпочати розгляд законопроєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації. Після обговорення та погодження експертами його оновлений текст повернувся до Верховної Ради, де на базі міжкомітетської робочої групи буде підготовлений до реєстрації. Гадаю, це відбудеться на початку сьомої сесії. А далі ми відправимо документ до Конституційного Суду, який перевірить його на відповідність статтям 157 та 158 Основного закону, і після цього на двох різних чергових сесіях схвалимо попередньо та остаточно. Реформа децентралізації має бути закріплена у Конституції", - сказав Корнієнко про плани парламенту на наступний рік .

За словами першого віцеспікера, у 2022 році Верховна Рада продовжить впроваджувати системні реформи для покращення життя та добробуту громадян України.

"На початку сьомої сесії ми плануємо нарешті перейти до розгляду у другому читанні законопроєкту про реформу Служби безпеки України. Наша держава має вже виконати взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами та перетворити СБУ на спецслужбу, яка займається насамперед контррозвідувальною діяльністю, а не правоохоронною. Потрібно позбавити її невластивих економічних функцій і навіть гіпотетичної можливості тиснути на бізнес. Боротьба з тероризмом та захист державної таємниці - саме на цих напрямах має зосередитись перезавантажена СБУ", - зазначив Корнієнко.

Народний депутат наголосив, що "вже більш ніж на часі пенсійна реформа".

"Розраховую на політичну свободу та згуртованість усіх фракцій та груп, щоб уже у січні ми могли розпочати розгляд пакету законопроєктів про накопичувальну пенсійну систему, яка має запрацювати в Україні з 2023 року", - сказав Корнієнко.

Перший віцеспікер також акцентував, що парламент має підтримати важливі президентські ініціативи щодо множинного громадянства та економічного паспорта українця.

"Впровадження множинного громадянства дасть змогу об'єднати українців, які з різних причин перебувають у різних частинах світу. Хотілося б перейти до розгляду цих документів вже на початку наступної сесії Верховної Ради", - наголосив перший заступник голови Верховної Ради.

Корнієнко також вважає, що Верховна Рада не може затягувати й ухвалення законопроєкту про економічний паспорт українця:

"У 2023 році мають запустити Фонд майбутніх поколінь, в якому накопичуватимуться кошти для українців, народжених після 1 січня 2019 року. Це плата за використання надр в Україні, яку діти зможуть у майбутньому використати, зокрема, для навчання, придбання житла та лікування".