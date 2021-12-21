Онколог Важеніна Альона на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла про те, хто перебуває у зоні ризику розвитку раку шлунка, повідомляє Clutch.

Чинники ризику раку шлунка:⠀

1. Стать і вік. Найчастіше хворіють чоловіки віком 65-80 років.

2. Інфікування Хелікобактер Пілорі. Рак викликає не саму наявність бактерії, а хронічні хвороби, що виникли на його фоні: хронічний атрофічний гастрит, хронічна виразка шлунка та 12-палої кишки, аденокарцинома шлунка, MALT лімфома шлунка.⠀

3. Куріння підвищує ризик розвитку раку верхнього відділу шлунка.

4. Зайву вагу та ожиріння також пов'язують із підвищенням ризику кардіального (верхнього) відділу шлунка.

5. Перенесені операції у шлунку. Після видалення частини органу в ньому починає вироблятися менше соляної кислоти, і менш кислому середовищі поселяються бактерії. У такому середовищі може розвинутися злоякісна пухлина.

6. Перніціозна анемія (B12 дефіцитна анемія).

7. Хвороба Менетріє. У разі цієї патології знижується кислотність у шлунку.

8. Рак шлунка в анамнезі. Якщо в сім'ї вже були випадки раку шлунка, ризик підвищується.

9. Поліпи шлунка. Аденоми - доброякісні утворення на слизовій оболонці шлунка - іноді можуть перероджуватися в рак.

10. Професійна шкідливість. Зокрема, професії, пов'язані зі здобиччю вугілля, виробництвом гуми та металу.