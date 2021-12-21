Зеленський хоче чіткої перспективи у НАТО в 2022 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з послами України в Гуті на Івано-Франківщині 21 грудня, повідомляє Європейська правда.

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі" , - сказав президент.

За його словами, Україна прагне досягти членства в Євросоюзі у найближчі роки та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО.

"Дуже конкретну. Хочемо її отримати у 2022-му році" , - сказав Зеленський.

Говорячи про зовнішньополітичні цілі, Зеленський сказав, що для їх досягнення українська дипломатія має стати швидшою.