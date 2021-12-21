Як доглядати за взуттям взимку

Взимку взуття піддається впливу реагентів, через що псується його зовнішній вигляд. Крім того, під впливом реагентів взуття швидше зношується. Декілька корисних лайфхаків із захисту та очищення допоможуть уберегти взуття від шкідливого впливу взимку, повідомляє Профиль.

Як підготувати нове взуття до зими?

Нове взуття необхідно три-чотири рази просочити водовідштовхуючим спреєм. Перед кожною обробкою потрібно дочекатися, щоб спрей увібрався і висох. Потім на шкіряне взуття необхідно нанести крем із бджолиним воском. Коли взуттєвий крем убереться, потрібно відполірувати шкіру щіткою або м'якою ганчіркою.

Як очистити взуття, що зазнало впливу реагентів?

Якщо взуття вже зазнало впливу реагентів, необхідно якнайшвидше помити його в теплій воді, оскільки після висихання реагент буде важко видалити. Потім витерти взуття паперовими серветками або рушниками та дати висохнути повністю. Якщо після висихання розлучення залишилися, можна ще раз помити взуття у воді, а можна використати оцтовий розчин. Для цього необхідно змішати воду з 9-відсотковим оцтом у пропорції один до одного та вимити взуття за допомогою ганчірки або губки. Після обробки оцтовим розчином потрібно ще раз вимити взуття водою, витерти та висушити. Позбутися білих розлучень можна і за допомогою касторової або лляної олії. Вимите взуття слід протирати ганчіркою, змоченою олією, доки розлучення не зникнуть. Однак цей спосіб не підійде для взуття із замші та нубуку. Для очищення взуття із замші та нубуку підійде розчин нашатирного спирту. Потрібно змішати нашатирний спирт з водою у пропорції один до одного та акуратно очистити ділянки взуття з плямами. А можна просто використовувати спеціальну піну для очищення взуття, дотримуючись інструкцій на упаковці.

І ще один корисний лайфхак: не можна сушити взуття на батареї або біля нього. Навіть якщо взуття наскрізь промокло, доведеться дочекатися його повного висихання за кімнатної температури.