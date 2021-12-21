Пробне ЗНО-2022: дати проведення та скільки коштуватиме

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання встановлюють регіональні відділення. У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме 213 – 309 гривень в залежності від регіону, повідомляє 24 Канал.

Розбіг цін пов'язаний з особливостями організації пробного ЗНО. Зокрема, мовиться про вартість друку й доставлення матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозовану кількістю тестувань тощо.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5 – 22 січня 2022 року.

Зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні буде можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Коли відбудеться пробне ЗНО

19 березня відбудеться пробне ЗНО з української мови; української мови і літератури.

Вже 26 березня проведуть пробне ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов, а також з:

історії України;

математики;

математики (завдання рівня стандарту);

біології;

географії;

фізики;

хімії.

У день проведення пробного тестування кожен учасник, який попередньо зареєструвався, може скласти тест з одного навчального предмета. Сплачувати за пробне зовнішнє незалежне оцінювання повинні батьки.