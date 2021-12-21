Байден вивчає підтримку опору при вторгненні РФ в Україну - WP

В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України. Про це з посиланням на проінформованого чиновника пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у Білому домі розглядають плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим для спротиву можливому вторгненню армії РФ.

Проте також розглядається підтримка повстанських груп на випадок, якщо РФ скине український уряд або окупує значну частину території України, пише журналіст.

Ігнатіус зазначає, що основу партизанської армії можуть складати 500 000 українських військових, які з 2014 року здобули бойовий досвід на Донбасі. За його словами, США можуть постачати партизанам таке озброєння як переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Також американські фахівці з планування обговорюють організацію схованок зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі вторгнення Росії.

За словами Ігнатіуса, до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств. Вони вивчають, як було організовано рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, що підтримуються Росією, в Іраку та Афганістані – проти США.

Крім того, до групи входять юристи, зазначає колумніст. Їхнє завдання – вивчити, як можна організувати підтримку потенційного повстанського руху в Україні без порушення законів США та міжнародного права.

Ігнатіус пояснює, що ціль Байдена – у разі вторгнення до України накласти витрати на Росію без прямої участі американських військ.