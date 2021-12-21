Україна не є країною третього світу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців позбавитись комплексу країни третього світу. Про це, посилаючись на заяву голови держави під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», пише Иванна Шовкун, РБК-Україна.

За словами президента, наша країна має великий потенціал.

"Україна потрібна Європі, а не навпаки. Це амбітність, зміна власного сприйняття...", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна – сильна та самодостатня країна. За його словами, вона, насамперед, розраховує на себе.