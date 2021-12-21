Україна незабаром відкриє посольства у багатьох країнах – президент

Україна посилює свою дипломатичну присутність і незабаром відкриє нові посольства у багатьох країнах, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потрібно відходити від шаблонного бачення, шукати постійно нові можливості, шукати постійно нові ринки. Це про результат. Ми не використовуємо потенційних можливостей в Індії, Китаї, Латинській Америці. Тільки почнемо відкривати Африку. Або на Близькому Сході – де там Україна? Це одні із центрів світового розвитку, які мають глобальні точки зростання" , - сказав Зеленський, виступаючи на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

За його словами, "ми фактично маємо наново відкривати ці регіони для України, бізнесу і товарів".