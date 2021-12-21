Український лоукостер запускає нові рейси

Українська авіакомпанія Bees Airline анонсувала запуск нових рейсів в європейські міста, повідомляє УНІАН.

З 22 грудня авіакомпанія полетить в Барселону (Іспанія), а з 28 грудня в Тбілісі (Грузія). Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень. Також авіакомпанія розширила мережу регіональних рейсів і виконала перший політ з Києва до Львова. Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів".

"Авіакомпанія Bees Airline виконала перший рейс з Києва до Львова. Відтепер цей рейс буде регулярно курсувати до п'яти разів на тиждень... У столицю літак прилітає в аеропорт Жуляни" , - йдеться в повідомленні.

Також, з 20 грудня авіаперевізник почав виконувати рейси до Праги. Літак вилітає зі Львова о 15.30 і прилітає до Праги о 17.00. У зворотному напрямку літак вилітає з Праги о 18.00 і прилітає до Львова о 19.30. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

Bees Airline

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.

21 вересня 2021 року стало відомо про те, що український лоукостер Bees Airline запускає міжнародні рейси з України за чотирма туристичними напрямками. Літаки відправлятимуться з Одеси та Києва.

14 жовтня українська авіакомпанія-лоукостер Bees Airline запустила регулярне сполучення між Києвом і Одесою. Рейси виконуються 5 разів на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю та неділю.