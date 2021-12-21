Зеленський назвав терміни підписання договору про ЗВТ із Туреччиною
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до України на початку наступного року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Саме економіка та спільний економічний інтерес держав посилює політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має ставати більше", – сказав Зеленський.
Також він додав, що Україна має
"розширювати угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, Канадою, Ізраїлем" .
"Фіналізуємо, дуже в це вірю, з Туреччиною – на початку наступного року, коли візит Ердогана в Україну. Також потрібно рухатися у бік лібералізації торгівлі зі США, Японією, іншими нашими торговими партнерами", – заявив президент, виступаючи на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".