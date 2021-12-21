Зеленський назвав терміни підписання договору про ЗВТ із Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до України на початку наступного року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Саме економіка та спільний економічний інтерес держав посилює політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має ставати більше", – сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна має "розширювати угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, Канадою, Ізраїлем" .