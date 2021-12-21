На заводі SpaceX Ілона Маска стався спалах COVID-19

На заводі американського виробника космічної техніки SpaceX стався масовий спалах COVID-19. Позитивний тест на коронавірус здали як мінімум 132 співробітники компанії, повідомляє Обозреватель.

На підприємстві зазначають, що спалах захворюваності збігся із напруженим місяцем запусків для авіакосмічного виробника.

Зазначається, що спалах стався у корпоративній штаб-квартирі SpaceX, де виконуються основні роботи з проєктування і виробництва під керівництвом Ілона Маска, включаючи роботи над ракетами Falcon 9 та капсулами Dragon.

Варто зазначити, що минулого голу Ілон Маск розкритикував реакцію на пандемію як "дурну" і роздуту, і якийсь час автомобільний завод Tesla в районі затоки залишався відкритим у 2020 році, попри накази про закриття в масштабі штату.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) – американська компанія, виробник космічної техніки. Штаб-квартира в місті Хоторн, Каліфорнія, США. Заснована у 2002 році колишнім акціонером PayPal та CEO Tesla Motors Ілоном Маском з метою скоротити витрати на польоти в космос та для відкриття шляху до колонізації Марса.