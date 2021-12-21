Україна отримає майже 42 млн доз COVID-вакцин

В Україну в 2022 році надійде близько 42 млн доз вакцин від COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна має домовленості н ﻿﻿ а постачання наступного року майже 42 млн доз вакцини проти COVID-19. Йдеться ﻿про 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн доз вакцини CoronaVac та 10 млн доз за глобальним механізмом COVAX", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Кузін наголосив, що таким чином в Україну гарантовано надходження вакцин, які забезпечать щеплення 70% населення двома дозами.