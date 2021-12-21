У МЗС РФ допустили розміщення ядерної зброї у Білорусі

Якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки, будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь, багато що залежить від реакції західних країн, повідомляє РИА Новости.

Про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, коментуючи можливість розмістити у Білорусі ядерну зброю.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти будуть розглядатися, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав Руденко.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що висловлювання Лукашенка варто сприймати як застереження до Заходу. Минулого тижня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ розглядає можливість розміщення на своїй території ядерної зброї за загрози з боку НАТО.