Автомобіль року китайською: обрано відразу два переможці

Оголошено переможців конкурсу Xuanyuan Award, китайського аналога європейського «Автомобіля року». Журі, до складу якого входять автомобільні експерти та профільні журналісти з різних країн, не змогли домовитися та обрати одного переможця. Серед кращих їх виявилося відразу два - електрокросовер HiPhi X і бюджетний седан GAC Empow, повідомляє Автоцентр.

Серед претендентів на перемогу було 75 автомобілів, але до фіналу дійшли лише двадцять. Їхнє журі оцінювало за кількома критеріями: якість, комфорт, динаміка, робота електронних асистентів та мультимедійної системи. Не залишили без уваги і дизайн.

Перший переможець - електрокросовер HiPhi X. На сьогоднішній день він є одним з найдорожчих електрокарів, представлених на китайському ринку. Його вартість - 89 460 - 125 560 доларів. У рух кросовер наводить двомоторна силова установка, сумарною потужністю 598 л.с. Для розгону від 0-100 км/год електрокар необхідно всього 3,6 секунди. Одного повного заряду акумулятора достатньо для подолання 644 км.

Перемога HiPhi X дісталася в першу чергу за його динамічні характеристики та високотехнологічний салон з великою кількістю екранів. Експерти зійшлися на думці, що модель задає нову планку в автомобільній галузі і саме тому гідна звання «Автомобіль року».

Другим переможцем став доступний седан GAC Trumpchi Empow з бензиновим турбомотором потужністю 177 л. У пару йому передбачена роботизована коробка з двома зчепленнями.