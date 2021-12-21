У Міноборони РФ заявили, що США готують провокації на сході України

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що приватні військові компанії США готують провокацію з хімічними компонентами на сході України. Про це Шойгу заявив на розширеному засіданні колегії Міноборони за участю президента Володимира Путіна у вівторок, 21 грудня, повідомляє Лента.ру.

За словами голови Міноборони РФ, для цих цілей США вже доставили до Авдіївки та Червоного Лиману резервуари з невстановленими хімікатами.

Також Шойгу заявив, що в Україні вже перебувають близько 120 представників приватних військових компаній із США. Вони почали займатись з українськими спецназівцями.