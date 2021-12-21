Стартап Tasso створив пристрій самостійного взяття зразків крові

Американський стартап Tasso створює універсальні системи для забору крові вдома. Рішення компанії – це невеликі датчики, які кріпляться на руку пацієнта та виводять необхідну кількість біоматеріалу за натисканням однієї кнопки. За заявами Tasso, пристрої працюють практично безболісно, відповідають клінічним вимогам та підходять для аналізів різного типу, повідомляє Хайтек+.

Tasso розробляє відразу кілька версій свого гаджета – Tasso+, Tasso-M20 та Tasso-SST. Перший використовується для збору цільної рідкої крові, другий – для висушених зразків, а третій – для аналізу крові без антикоагуляції, що дозволяє швидко відокремити сироватку для обробки біоматеріалу на антитіла та інших тестів. При цьому технічно всі версії діють однаково.

Пристрій кріпиться до плеча пацієнта та починає збирати крові з мережі капілярів під шкірою після натискання на одну клавішу. Користувачеві не потрібна особлива підготовка до процедури - всі дії виконуються за вказаною інструкцією, а до апарату додаються стандартизовані пробірки. Коли Tasso завершено, пацієнт може відправити свої зразки до медичної організації поштою. Таким чином, вважають у компанії, Tasso спрощує моніторинг здоров'я вдома та прискорює роботу медичних клінік.

«З пандемією COVID-19 відбулося фундаментальне зрушення в тому, як ми думаємо про охорону здоров'я, і попит на орієнтовані на пацієнта домашні рішення став більшим, ніж будь-коли. Сьогодні пристрої Tasso успішно підтримують децентралізовані клінічні випробування, клінічні дослідження та віддалений моніторинг здоров'я пацієнтів», - заявив гендиректор та співзасновник Таssо Бен Казавант.

З моменту заснування у 2011 році Tasso співпрацює та підтримується Управлінням перспективних дослідницьких проектів Міноборони США (DARPA), Агентством зі скорочення військової загрози (DTRA) та Національним інститутом охорони здоров'я США. Крім того, стартап веде спільні проекти з Вашингтонським університетом та Х'юстонським центром з дослідження раку. Зараз пристрої для забору крові доступні лише комерційним клієнтам стартапу, але в майбутньому Tasso має намір надати свої рішення для приватних споживачів.