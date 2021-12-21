На початку року в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки, повідомляє Європейська правда.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила віцепремʼєр Ольга Стефанішина.

"На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу" ,- заявила вона.

За її словами, це перші навчання НАТО, що пройдуть в Україні.