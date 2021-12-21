В Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки
На початку року в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки, повідомляє Європейська правда.
Про це під час онлайн-брифінгу заявила віцепремʼєр Ольга Стефанішина.
"На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу",- заявила вона.
За її словами, це перші навчання НАТО, що пройдуть в Україні.
"І це особливо важливо к контексті тих загроз, що стоять перед Україною",- додала вона.