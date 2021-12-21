Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону" - прогноз

Кількість випадків захворювання штамом "Омікрон" в Україні при черговому спалаху може бути більшою, ніж при "Дельті". Однак госпіталізацій і смертей буде менше.﻿ Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Ганіченко зазначив, що завдяки тому, що вже близько 40% українців вакциновані, то новий спалах захворюваності коронавірусною інфекцією безумовно буде, але з іншими показниками. Зокрема, він пояснив, що випадків зараження новим штамом "Омікрон" може бути набагато більше, ніж при "Дельті", проте кількість госпіталізацій і смертності буде нижче.