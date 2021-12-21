Футболіст Аталанти невдало пожартував про українця

Захисник італійської Аталанти Ханс Хатебур досить дивно висловився про свого одноклубника, українського хавбека Руслана Маліновського. В Аталанті цінують Маліновського, але при цьому дозволяють його неоднозначні жарти, повідомляє 24 Канал.

Спершу в інтерв'ю він зізнався, що українець як гравець – не дуже добрий. Потім він виправився і сказав, що пожартував.

"Маліновський? Як гравець – він лайно! Жартую. Він важливий футболіст команди, його ліва нога є феноменальною. Він сильний та потужний гравець. Коли у нього м’яч під лівою, то важко передбачити, звідки він ударить. Він може організувати шедевр, коли на цього ніхто не чекає", – сказав Хатебур.

Що відомо про сезон Маліновського