Футболіст Аталанти невдало пожартував про українця
Захисник італійської Аталанти Ханс Хатебур досить дивно висловився про свого одноклубника, українського хавбека Руслана Маліновського. В Аталанті цінують Маліновського, але при цьому дозволяють його неоднозначні жарти, повідомляє 24 Канал.
Спершу в інтерв'ю він зізнався, що українець як гравець – не дуже добрий. Потім він виправився і сказав, що пожартував.
"Маліновський? Як гравець – він лайно! Жартую. Він важливий футболіст команди, його ліва нога є феноменальною. Він сильний та потужний гравець. Коли у нього м’яч під лівою, то важко передбачити, звідки він ударить. Він може організувати шедевр, коли на цього ніхто не чекає", – сказав Хатебур.
Що відомо про сезон Маліновського
- Маліновський у нинішньому сезоні провів за Аталанту 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.
- Клуб із Бергамо посідає в турнірній таблиці Серії А четверте місце, відстаючи від лідируючого Інтера на шість очок, а навесні продовжить виступ у Лізі Європи, де у стикових матчах плей-оф зіграє з грецьким Олімпіакосом.