У ЄС та НАТО готують відповідь на умови Росії

Представники НАТО та Євросоюзу поки що не домовилися про те, яким чином та в якому складі можна вести з Росією переговори щодо її пропозицій у сфері європейської безпеки. Про це посилаючись на The Financial Times, повідомляє Корреспондент.

"Офіційні особи говорили The Financial Times, що консенсусу щодо того, як вести переговори і хто в них братиме участь, немає", - йдеться у публікації.

Неназваний представник НАТО також пояснив виданню, чому не можна відповісти відмовою.

"Проблема тут полягає в тому, що якщо ви просто скажете "ні" на вимоги Москви, тоді у вас не буде простору для діалогу", - сказав він.

Співрозмовник додав, що зараз у НАТО та ЄС обговорюють те, як відповісти на пропозиції Росії.

FT нагадує, що офіційні особи країн Заходу відкинули майже всі пропозиції РФ, називаючи їх такими, що не заслуговують на довіру і суперечать договорам епохи після холодної війни, які гарантували суверенним державам право самим вибирати шлях. Водночас, пише видання, оборонні відомства західних країн хочуть уникнути прямої відмови від пропозицій РФ у прагненні знайти галузі взаємної згоди та знизити напруженість у ситуації навколо України.

Проте західні дипломати не хочуть, щоб РФ встановлювала умови взаємодії з цих питань, і обговорення можуть розпочатися лише тоді, коли США та НАТО узгодять свої пропозиції для Москви. Для досягнення результатів може бути необхідним більш вузький формат переговорів, ніж на майданчиках Ради Росія-НАТО або ОБСЄ.