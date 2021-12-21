Чаус хоче повернутися до суддівського крісла

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів, повідомляє Новое время.

В ОАСК заявили, що до суду надійшло два позови Чауса.

Чаус просить суд визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва про своє відрахування зі штату суддів.

За даними ОАСК, в іншому позові серед позовних вимог Чаус просить визнати протиправними дії Дніпровського районного суду Києва у вигляді подання до ВРП звернення з дисциплінарною скаргою щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабаря у $150 тисяч. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім у міжнародний розшук.

У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України. Низка ЗМІ опублікувала розслідування про те, що до викрадення можуть бути причетні люди, пов’язані з українськими спецслужбами.

30 липня Микола Чаус знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у межах закону та своїх повноважень.

Увечері 3 серпня в НАБУ заявили про затримання Миколи Чауса у лікарні Феофанія (до цього він був під захистом СБУ). Йому вручили клопотання про запобіжний захід. 4 серпня ВАКС відправив екссуддю під цілодобовий домашній арешт, зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 11 жовтня домашній арешт екссудді продовжили до 14 грудня.

За словами адвоката Ростислава Кравця, у колишнього судді два статуси — підозрюваного у справі про хабар, що розслідує НАБУ, та потерпілого у справі про його викрадення, яке розслідує СБУ.