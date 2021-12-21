Mercedes-Benz EQS отримав 5 зірок у краш-тестах

Незалежна організація Euro NCAP перевірила безпеку нового седана Mercedes-Benz EQS. Автомобіль пройшов усі випробування та отримав найвищу оцінку - 5 зірок, повідомляє Судово-юридична газета.

Електромобіль виконаний на найвищому рівні, заробивши 96% за захист дорослих пасажирів у салоні та 91% за безпеку дітей. Це найвища оцінка EuroNCAP нової моделі в 2022 році.

Розкішний електричний седан, що важить майже 2,5 тонни (точніше 2480 кг), отримав 76% за захист пішоходів та 80% за роботу електронних систем безпеки, якими він оснащений.

Euro NCAP традиційно розмістив відео тестів Mercedes-Benz EQS на своєму офіційному каналі у YouTube. Завдяки цим кадрам видно, що електромобіль упорався з випробуваннями, хоч і не на 100%. Визначно є невеликі недоліки, коли седан стикається з перешкодою, що імітує електромобіль або пішохода.