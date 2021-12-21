Критична ситуація склалася у чемпіонаті Англії з футболу

Нове обстеження гравців та персоналу клубів Прем'єр-ліги виявило 90 нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордна кількість із початку пандемії, повідомляє Обозреватель.

Складання аналізів проводилося минулого тижня – з 13 по 19 грудня. Загалом було проведено 12345 тестів, що також є максимальною кількістю в англійському футболі.

Збільшення кількості аналізів пов'язане із зростанням числа хворих. Тижнем раніше позитивні тести склали 42 особи, тоді як протягом першої частини сезону 2021/2022 заражених, як правило, виявлялося не більше десяти за тиждень.

Випадки коронавірусу в чемпіонаті Англії у 2021 році. Джерело: Сайт АПЛ

Наприклад, зараз у "Челсі" на ізоляцію пішли п'ять футболістів основного складу: Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одої, Тімо Вернер, Бен Чілвелл, Кай Хаверц. Без них "сині" не змогли обіграти середняків із "Вулверхемптону" (0:0).

Усього ж в останньому турі скасували шість матчів із десяти. Проте АПЛ поки що не планує припиняти сезон і сподівається, що за час Різдва багато хто підлікується. У той же час кількість тестів на цьому етапі зростатиме. Наступний тур заплановано на 26-27 грудня.