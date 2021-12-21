Ціна газу в Європі перевищила історичний максимум $2000

Спотова ціна газу в Європі з легкістю взяла нову "круглу" психологічну планку $2000 за тисячу кубічних метрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures удень у вівторок сягнула EUR174,61 за МВт-год, тобто $2039 за тисячу кубометрів.

Це абсолютний рекорд за всю історію торгів (колишній було зафіксовано на початку жовтня цього року).

У листопаді контракт "на день наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1311 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $537.

"Газпром" не замовляв на газову добу вівторка транзит газопроводом "Ямал-Європа". Трубопровід зупинився і перейшов у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

Оновлений прогноз погоди обіцяє цього та наступного тижня в Європі кілька днів сильних холодів. У середньому груднева температура повітря в регіоні у грудні 2021 року є більш ніж 2 градуси нижче, ніж роком раніше. Проте поточні значення відповідають середнім за останні десять років.

У Європі сильно знизилося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії становив лише 9,4%, тоді як за попередній тиждень (з 13 по 19 грудня) середній показник становив 13,7% за максимуму в неділю - 20%, свідчать дані асоціації WindEurope.

Нинішній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи сягнув позначки 59,57% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.