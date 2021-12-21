Путін пригрозив НАТО та вимагає гарантій безпеки від США
Росія готова вживати військово-технічних заходів у разі наближення НАТО до своїх кордонів, заявив Володимир Путін, повідомляє ТАСС.
"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми будемо вживати адекватних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати", - сказав президент РФ.
Путін наголосив, що Росія має "повне право" на дії, покликані забезпечити безпеку та суверенітет країни.
Він також заявив, що Москва хоче отримати саме гарантії безпеки від США, що юридично зобов'язують, у зв'язку з наближенням НАТО до кордонів Росії.
"Нам потрібні довгострокові, юридично зобов'язуючі гарантії. Але ми з вами добре знаємо: і цьому не можна вірити – жодним юридичним гарантіям, тому що Сполучені Штати легко виходять із усіх міжнародних договорів, які їм з тієї чи іншої причини стають нецікавими. Легко! Пояснюючи чимось або взагалі нічим не пояснюючи, як це було з договором про протиракетну оборону", – сказав Путін, виступаючи у вівторок на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони.