Путін пригрозив НАТО та вимагає гарантій безпеки від США

Росія готова вживати військово-технічних заходів у разі наближення НАТО до своїх кордонів, заявив Володимир Путін, повідомляє ТАСС.

"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми будемо вживати адекватних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати" , - сказав президент РФ.

Путін наголосив, що Росія має "повне право" на дії, покликані забезпечити безпеку та суверенітет країни.

Він також заявив, що Москва хоче отримати саме гарантії безпеки від США, що юридично зобов'язують, у зв'язку з наближенням НАТО до кордонів Росії.