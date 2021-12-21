Суд у справі МН17: прокурори підтвердили використання ЗРК "Бук"

У Гаазі на суді у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році заявили, що слідство не знайшло жодних слідів іншої зброї, якою міг бути збитий літак, крім ЗРК "Бук", повідомляє Слово і діло.

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила прокурор Манон Ріддербекс.

"Не було знайдено жодних слідів, які б вказували на те, що було використано іншу зброю. Прокуратура таким чином дійшла висновку, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", яку було запущено з боку Первомайського" , - сказала прокурор, зачитуючи обвинувальний акт.

За словами Ріддербекс, на те, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", вказує характер пошкоджень повітряного судна, експертиза фрагментів і елементів, а також перехоплені телефонні розмови обвинувачених.

Під час засідання також було заслухано переговори фігурантів – Леоніда Харченка та Олега Пулатова.

У розмові вони стверджували, що літак Малайзійських авіаліній нібито був збитий українським винищувачем, по якому вже спрацював "Бук". При цьому фігуранти, говорячи про ЗРК, використовують вираз "наш Бук".

Як пише журналістка, слідство встановило, що того дня жодного військового літака України не було збито. А в районі падіння "Боїнгу уламків інших лайнерів не було".