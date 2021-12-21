Цьогоріч зібрано рекордний за історію України врожай

Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.﻿ Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, повідомляє Економічна правда.

"Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!" , – звітував Лещенко.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.