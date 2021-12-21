На продаж виставлено шестиколісний пікап Toyota Tundra

Україні виставлено на продаж унікальний «всюдихід» Toyota Tundra. Свого часу над пікапом попрацювали фахівці американського тюнінг-ательє Devolro. Вони відомі завдяки своїм божевільним переробкам, які більше нагадують всюдиходи, повідомляє Автоцентр.

Виставлений на продаж автомобіль – один із таких. Цей шестиколісний «всюдихід» оцінили у скромну за нинішніми мірками суму — 31 000 доларів. Примітно, що, як правило, вартість переробок ательє починається від 100 000 доларів.

Підступ у тому, що цей унікальний Tundra Devolro 6×6 зараз не на ходу. Як зазначив в оголошенні нинішній власник позашляховика, "мотор притопили". Чи підлягає агрегат реставрації, не уточнюється.

Вперше на українських дорогах автомобіль помітили у 2019 році. Тоді вся технічна частина була справною.

Зараз сума, яку просять за автомобіль з масивним бампером та брутальним кузовним обважуванням здається нікчемною. Якщо всі несправності, включаючи мотор, вдасться усунути, це вкладення точно себе виправдає.