Путін вирішив, що США дадуть Україні гіперзвукову зброю для удару по РФ

Президент Росії Владімір Путін вирішив, що коли США з'явиться гіперзвукова зброя, Вашингтон “поставить її Україні”. Хоча Путін і каже, що США немає такої зброї, у жовтні американські військові провели успішні випробування такого виду озброєнь, повідомляє Дзеркало тижня.

"Те, що Сполучені Штати роблять зараз на території України, не за тисячі кілометрів від нашого кордону, це на порозі нашого дому. І вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати.

У США поки немає гіперзвукової зброї, але ми знаємо, коли вона з'явиться. Це ж не приховати. Та й поставлять його в Україну. Це не означає, що завтра його застосовуватимуть, бо у нас “Циркон” вже є, а в них поки що немає. Але під цим прикриттям озброїть і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави. У тому числі й на окремі регіони Росії, скажімо, Крим. За вигідних, як вони вважають, для себе обставин. Вони що гадають: ми не бачимо цих загроз? Чи думають, що ми безвільно дивитимемося? Нам просто нема куди рухатися далі" , - сказав він на колегії міноборони РФ.

Перед цим у МЗС РФ виступили проти участі України у переговорах із США та НАТО щодо гарантій безпеки. Москва "не бачить" необхідності участі України в переговорах, які прямо стосуються України. Москва знову загрожує ескалацією, якщо НАТО відправить військових до України.

Гіперзвукові планерні апарати запускаються з ракети в верхніх шарах атмосфери, а потім досягають цілі зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 3 853 миль (6200 кілометрів) на годину.