Невідомий об'єкт у небі виявився зіркою дуже рідкісного типу

Науковці з'ясували природу яскравого джерела на небі, відомого як Gaia20eae. Дослідження показало, що це особливий тип зірки, повідомляє Хайтек.

Європейські астрономи спостерігали на небі джерело, відоме як Gaia20eae. Результати нового дослідження припускають, що це молода зірка типу EXor. Це нечисленна група активних зірок типу T-Тельця. Зірки типу T Тельця - клас змінних зірок, названий на ім'я свого прототипу T Тельця. Зазвичай їх можна виявити поряд з молекулярними хмарами та ідентифікувати їх змінність в оптичному діапазоні і хромосферної активності.

Подібні зірки мало вивчені і представляють великий інтерес для науки, оскільки знаходяться на проміжному рівні активності між зірками типу Т-Тельця та фуорами. Це ще один рідкісний тип нестаціонарних зірок, що знаходяться на ранній стадії зоряної еволюції; названі за зіркою FU Оріона.

Gaia20eae - джерело, розташоване на відстані близько 9200 світлових років від Землі. У серпні 2020 року його виявив супутник Європейського космічного агентства Gaia. Тепер група європейських астрономів надала переконливі докази того, що Gaia20eae – молодий зірковий об'єкт зірки типу EXor. Зараз у нього підвищена яскравість, чий пік припав на кінець липня 2020 року. Астрономи передбачають, що вона знизиться у травні 2022 року.