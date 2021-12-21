Беленюк подарував майже всю олімпійську нагороду невідомому

Народний депутат від фракції "Слуга народу" та олімпійський чемпіон Жан Беленюк подарував невказаній особі 1,3 мільйона гривень. Така інформація зазначена у даних про суттєві зміни його майнового стану в Єдиному реєстрі декларацій, повідомляє Страна UA.

У документі повідомляється, що 6 грудня Беленюк зробив подарунок у 1,3 млн гривень. При цьому не вказано, хто став об'єктом такого щедрого жесту олімпійського чемпіона. Відомо лише, що таку витрата "слуга народу" зробив в Україні.

Незадовго до цього, 29 листопада, Беленюк отримав нагороду 1,5 мільйона гривень за участь в Олімпійських іграх. Гроші йому було передано від управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.

Також депутат 9 серпня отримав 3,3 млн гривень нагороди за участь в Олімпійських іграх (соціальні виплати).

Беленюк відмовився назвати ім'я отримувача, посилаючись на закон про декларації.