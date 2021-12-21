Посол Великої Британії відреагувала на підозру у держзраді щодо Порошенка

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала нову підозру щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, повідомляє Новое время.

Вона закликала до незалежного розслідування.

"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні органи та судові органи розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та дотримання належної правової процедури" , - написала дипломат.

I am following the charges brought against @poroshenko closely. It’s vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 21, 2021

20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Це стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках.