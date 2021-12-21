ВООЗ схвалила екстрене застосування ще однієї вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила список вакцин для екстреного застосування. До нього додали препарат, що був розроблений компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI) - Nuvaxovid, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Додамо, що 17 грудня ВООЗ також схвалила екстрене застосування й препарату Covovax, який виробляють в Індії за ліцензією американської компанії Novavax.

Як Covovax, так і Nuvaxovid - є двокомпонентними препаратами, які необхідно зберігати при температурі охолодженні від 2 до 8 градусів.