НАТО ніколи не піде на компроміс із РФ - Столтенберг

Північноатлантичний альянс готовий до діалогу з Росією, але на компроміси щодо вступу України не піде. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Корреспондент.

"НАТО ніколи не піде на компроміс із Росією щодо розширення, суверенного права країн Європи, і це стосується України, обирати свій шлях", - відповів він на запитання про пропозиції РФ щодо гарантій безпеки в Європі.

Також Столтенберг наголосив, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

Водночас НАТО пропонує РФ провести засідання Ради Росія - НАТО на початку 2022 року.