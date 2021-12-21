У Міненергетики озвучили тариф на електроенергію до кінця опалювального сезону
Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в цьому опалювальному сезоні тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть, повідомляє УНІАН.
"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розповідають, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію", - сказав Галущенко.
Також він додав, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менше, ніж у сусідів.
"На 21 грудня цього року ціна в Україні в об'єднаній енергосистемі 2 тис.886 гривень за мегават-годину, в Бурштинському енергоострові – 2 тис. 152 гривні. Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка існує драматична різниця. У Польщі, аналогічне базове навантаження, ціна становить 9 тис.539 Гривень, у Румунії – 12 тис. 155 гривень, в Угорщині – 12 тис. 936 гривень, у Словаччині – 12 тис. 918 гривень", - сказав міністр.