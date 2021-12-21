У Міненергетики озвучили тариф на електроенергію до кінця опалювального сезону

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в цьому опалювальному сезоні тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть, повідомляє УНІАН.

"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розповідають, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію" , - сказав Галущенко.

Також він додав, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менше, ніж у сусідів.