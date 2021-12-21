"Нафтогаз" на своїх ТЕЦ впроваджуватиме підхід з диверсифікації палива

ТОВ "Нафтогаз Тепло" планує впроваджувати підхід з диверсифікації палива на своїх об'єктах теплоенергетики, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це сказав технічний директор ТОВ "Нафтогаз Тепло" Федір Шевченко під час прес-конференції "Централізоване опалення. Тариф проти ціни. Що ми отримуємо в платіжках і чому".

"НАК "Нафтогаз" отримає 6 державних ТЕЦ. І ми вже маємо деякі напрацьовані кейси щодо того, яким чином підходити до модернізації теплоелектроцентралей. Цей підхід можуть взяти й інші виробники теплової енергії" , - зазначив Шевченко.

Він також розповів, що оскільки останнім часом виробники тепла стикаються з проблемами доступності палива, "Нафтогаз Тепло" розглядає можливість диверсифікації джерел виробництва теплової та електричної енергії.

"У кожному випадку треба розглядати, чи є альтернативне паливо поблизу, чи є можливість перейти на біогаз, біопаливо чи спалювання сміття. Якщо біля об'єктів інфраструктури немає таких джерел, треба дивитися на світовий досвід щодо ефективного спалювання природного газу" , - сказав Шевченко.

За його словами, модернізація сектору теплопостачання має максимально враховувати інтереси споживача, адже завдання будь-якого теплопостачальника - забезпечити якісну послугу та прозорі нарахування.