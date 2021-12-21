Українські лікарні вестимуть облік споживання антибіотиків
З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів (антибіотиків) із груп спостереження та резерву упродовж року, повідомляє УНІАН.
Зокрема, моніторингу підлягатимуть антибіотики групи спостереження - це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій в якості першої та другої лінії терапії.
"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - зазначили в ЦГЗ.
Також вестимуть облік антибіотиків групи резерву - це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, "коли інші антибіотики зазнали невдачі".
"Досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу. Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків, ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - йдеться в повідомленні.