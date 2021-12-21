Українські лікарні вестимуть облік споживання антибіотиків

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів (антибіотиків) із груп спостереження та резерву упродовж року, повідомляє УНІАН.

Зокрема, моніторингу підлягатимуть антибіотики групи спостереження - це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій в якості першої та другої лінії терапії.

"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву" , - зазначили в ЦГЗ.

Також вестимуть облік антибіотиків групи резерву - це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, "коли інші антибіотики зазнали невдачі".