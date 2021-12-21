Гороскоп на 22 грудня: Ракам не можна покладатися на інтуїцію

Астрологи склали гороскоп на 22 грудня 2021 року для всіх знаків Зодіаку. День пройде в рутині, але навіть це буде корисно, повідомляє УНІАН.

Овен

Завтра ви всім захочете показати своє внутрішнє "я". Тільки пам'ятайте, що оточуючі не дуже то і шанують таких сильних і незалежних.

Телець

Весь день вас буде розпирати скажена енергія, з якою вам буде складно впоратися. Обов'язково зробіть завтра щось таке, що дозволить вам отримати порцію адреналіну.

Близнюки

Доля зіштовхне вас з низкою неприємностей. Але не варто засмучуватися передчасно. Ви з усім впораєтеся!

Рак

Вам давно час зрозуміти, що покладатися варто не тільки на інтуїцію, а й звертати увагу на факти.

Лев

Коли людина впевнена в собі - це добре. Але коли впевненість переходить межу за самовпевненість, тоді можуть виникнути неприємності.

Діва

Завтра все буде буквально валитися з ваших рук. Вам не рекомендується братися за термінові і важливі справи.

Терези

А ось Терези можуть випробувати яскраві і незабутні емоції, які ще тривалий час будуть гріти їх душу.

Скорпіон

Можливо, ви раніше з кимось посперечалися? Так от завтра ви зможете здобути перемогу.

Стрілець

Доля подарує вам нові можливості, які вам ніяк не можна упустити.

Козоріг

Завтрашній день буде сприятливим для нових починань.

Водолій

Завтра вам доведеться зробити важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє.

Риби

Ви захочете отримати все і одразу. Але не варто засмучуватися, якщо так не станеться.