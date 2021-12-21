Шість областей України переходять у "жовту" зону

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під час засідання у вівторок встановила на території шести областей України "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у вівторок.