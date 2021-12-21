Співбесіди претендентів на посаду голови САП завершились

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершила проведення співбесід із детективом НАБУ Олександром Клименком та прокурором Офісу генпрокурора Андрієм Синюком, які претендують на посаду голови САП, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Комісія оцінить результати співбесіди, після чого буде визначено переможця конкурсу. Результати будуть оприлюднені публічно.

Комісія також оприлюднила лист, що надійшов з Офісу генпрокурора, в якому генпрокурор Ірина Венедиктова розділяє занепокоєння можливими складнощами з апеляційним оскарженням результатів, оскільки комісія як орган не уповноважена сплачувати судовий збір.

У листі також зазначається, що Офіс генпрокурора не уповноважений на оплату судового збору за позовами, в яких відповідачем виступатиме конкурсна комісія, тому питання слід вирішувати шляхом залучення фінансової підтримки у рамках реалізації проектів міжнародної допомоги.

Засідання комісії відбувається в онлайн-форматі та транслюється на YouTube.

21 серпня 2020 року Назар Холодницький звільнився з посади керівника САП. Після звільнення САП тимчасово очолює Максим Грищук.

У жовтні посольство США в Україні заявило, що Сполучені Штати та Євросоюз «дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками» у обранні керівника САП.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.