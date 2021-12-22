Спаплюжили вдруге за тиждень: у Тернополі пам'ятник Бандері закидали яйцями (фото)
У Тернополі в парку імені Тараса Шевченка невідомі вандали закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив директор "Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя" Микола Ткач.
Наразі працівники комунальних служб відчищають монумент.
За словами Ткача, через акт вандалізму готується звернення у поліцію.
"Історія з вандалами набула нового продовження! Цього разу пам'ятник осквернили яйцем", - повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.
Нагадаємо, 14 грудня у Тернополі невідомий облив фарбою пам'ятник Степану Бандері. Факт пошкодження пам'ятника виявили поліцейські.
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