Спаплюжили вдруге за тиждень: у Тернополі пам'ятник Бандері закидали яйцями (фото)

У Тернополі в парку імені Тараса Шевченка невідомі вандали закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив директор "Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя" Микола Ткач.

Наразі працівники комунальних служб відчищають монумент.

Фото Бандера яйця Тернопіль 21 грудня 2021

За словами Ткача, через акт вандалізму готується звернення у поліцію.

"Історія з вандалами набула нового продовження! Цього разу пам'ятник осквернили яйцем", - повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.
Фото Бандера яйця Тернопіль 21 грудня 2021

Нагадаємо, 14 грудня у Тернополі невідомий облив фарбою пам'ятник Степану Бандері. Факт пошкодження пам'ятника виявили поліцейські.

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