Путін заявив, що РФ не хоче кровопролиття

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна проти кровопролиття, але хоче розв'язувати питання у дипломатичний спосіб з юридично затвердженими гарантіями безпеки, повідомляє УНІАН.

Про це Путін заявив на розширеній колегії Міноборони РФ.

Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій, — заявив Путін.

Президент РФ наголосив, що Росія прагне розв'язувати питання політико-демократичними шляхами, проте їй потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

"Ось у чому сенс наших пропозицій, викладених на папері та спрямованих до Брюсселя та Вашингтона" , — підкреслив Путін і висловив сподівання, що Москва отримає на них відповідь.

Нагадаємо, минулого тижня Росія провела свої "червоні лінії" для НАТО та США. Вони включають вимоги до Альянсу відмовити Україні в членстві, брати у Москви згоду на розміщення військ у колишніх комуністичних країнах Європи та уникати розгортання військових сил або навчань у найближчому майбутньому в країнах, що межують з РФ.

Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки.