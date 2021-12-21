Два українські рітейлери увійшли до трійки провідних дискаунтерів Європи

Українська мережа продовольчих дискаунтерів АТБ потрапила до топ-3 у регіоні Центральної та Східної Європи. Також у трійку лідерів, але вже серед непродовольчих дискаунтерів потрапила мережа магазинів Aurora, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Українські ритейлери АТБ та Аврора потрапили до топ-3 провідних дискаунтерів Центральної та Східної Європи. Про це йдеться у дослідженні Colliers ExCEEding Borders Retail Report 2021.

Звіт розглядає ситуацію та перспективи на 16 ринках: Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Чорногорії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та України.

"Дискаунтер – це дуже зрозуміла модель: зрозумілі, стандартизовані магазини зі стабільним асортиментом товарів. Внаслідок цього дискаунтери орієнтовані на максимальне зниження собівартості відкриття нових локацій. У порівнянні з іншими операторами, обсяг інвестицій у відкриття буде нижчим на 20-30%, а іноді і на 50%" , — зазначив у коментарі агентству провідний експерт Colliers Ukraine у сегменті торгової нерухомості Ігор Заболоцький.

За його словами, це дозволяє дискаунт-операторам відкривати магазини близько один до одного і розташовувати їх ближче до споживача.

За даними звіту, загалом у регіоні налічується понад 30 мереж продовольчих дискаунтерів. За кількістю магазинів лідером є польська Biedronka із більш ніж 3100 магазинами. Німецька компанія Schwarz Group, якій належить Lidl, посідає друге місце з більш ніж 2000 магазинами. Найбільша мережа продуктових знижок в Україні АТБ з приблизно 1270 магазинами займає третє місце.

Крім Lidl та Kaufland, у регіоні Центральної та Східної Європи також розвиваються інші рітейлери з корінням з Німеччини: Aldi представлена у Польщі як Aldi Nord та в Угорщині як Aldi Süd; Penny представлена в Чеській Республіці, Угорщині та Румунії.

Усього з початку 2020 року до кінця першого півріччя 2021 року в Центральній та Східній Європі було відкрито понад 1 350 магазинів продовольчих дискаунтерів.

Також у регіоні налічується понад 45 мереж непродовольчих дискаунтерів. Найбільшим за кількістю магазинів є Pepco, за ним ідуть KIK, українська Аврора посіла третє місце (650 магазинів), на четвертому Ostrov Chistoty.

Мережа Pepco з майже 2500 магазинами представлена у 11 країнах. Також компанія Pepco Group має торгову марку Dealz, під якою працює приблизно 100 магазинів у Польщі. Друга за величиною мережа KiK налічує близько 1000 магазинів у 8 країнах.

Нагадаємо, що у червні цього року фонд прямих інвестицій Emerging Europe Growth Fund III ( EEGF III) отримав дозвіл на покупку мережі непродовольчих дискаунтерів Аврора у полтавського бізнесмена Льва Жиденко.